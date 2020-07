Coronavirus, task force Lazio: Roma si avvicina a crescita zero

Foto AFP

"Roma si avvicina a crescita zero. I nuovi casi di coronavirus registrati nella Capitale sono appena 22, da tempo non c'era un dato così basso. Dati confortanti anche dalle altre province del Lazio. Mentre il totale regionale è di 87, il dato più basso dell'ultimo mese". Lo evidenzia la Task force della Regione Lazio sui social del portale Salute Lazio.

Nella Regione "dei casi finora confermati il 24% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 19%".

Nel Lazio "l'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il 52% dei casi accertati è di sesso femminile e il 48% è di sesso maschile. I casi positivi sono così distribuiti: il 35,2% è residente a Roma città, il 33,2% nella Provincia di Roma, il 9,6% a Frosinone, il 5% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l'8,4% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori Regione".