15enne in terapia intensiva al Bambino Gesù: "Respira da solo"

Fotogramma

Respira autonomamente il ragazzo di 15 anni che, all'ospedale Bambino Gesù nella sede Covid di Palidoro (Roma), è ricoverato in terapia intensiva. L'unico in questo reparto fra i 10 piccoli pazienti in cura nel centro ospedaliero pediatrico. Le sue condizioni, dunque - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - non destano al momento preoccupazione.

Il giovane è stato trasferito nella struttura di Palidoro, alle porte di Roma, dall'ospedale San Camillo dopo un tampone risultato positivo l'11 aprile. Le sue condizioni non sono gravi.