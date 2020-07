Lockdown tra Monopoly e Risiko, la rivincita dei giochi da tavolo

(Fotogramma)

La rivincita dei giochi da tavolo. Il lockdown e la permanenza forzata in casa costringe milioni di italiani alla ricerca di passatempi alternativi. Il tentativo di archiviare almeno per qualche ora lo stress provocato dal covid-19 e dalle conseguenze economiche della pandemia passa anche per la riscoperta dei giochi da tavolo. Dagli sgabuzzini saltano fuori le scatole di Monopoly, Risiko e Trivial Pursuit assortiti, che tornano almeno in parte protagonisti.

Il tentativo di neutralizzare la noia tra la costruzione di un albergo a Parco della Vittoria e un attacco alla Kamchatka, sponsorizzati soprattutto dai genitori, è destinato però sempre più spesso a soccombere davanti alla concorrenza di videogame e consolle. La tecnologia, in tutte le sue versioni, si rivela il compagno di giochi principale di giovani e giovanissimi. E non è un caso se, nei giorni scorsi, sui social uno dei principale argomenti di discussione fosse il 'tilt' dei server di uno dei più celebri videogame a tema calcistico, che ha costretto un esercito di giocatori virtuali a rimanere negli spogliatoi.