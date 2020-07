Meteo, pioggia e vento: primavera in pausa

La primavera mite e soleggiata si sta prendendo una pausa a causa di un ciclone che dalla Sardegna sta dispensando piogge e temporali su molte regioni. Oltre alla precipitazioni soffiano anche venti forti di Bora e Grecale. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che oggi, martedì, il tempo risulterà compromesso su gran parte del Centro-Sud e al Nordovest; rovesci e temporali saranno più diffusi in Sardegna mentre si alterneranno a pause asciutte o talvolta soleggiate sul resto delle regioni. Non pioverà invece sul Nordest dove la Bora manterrà un cielo coperto fino al tardo pomeriggio. Da mercoledì la pressione aumenterà al Nord dove tornerà a splendere il sole, il ciclone invece dalla Sardegna si sposterà verso il Tirreno centrale e poi meridionale. A fronte di ciò il maltempo si concentrerà soprattutto al Centro e al Sud con piogge via via più diffuse e forti su molte regioni. Continueranno a soffiare venti forti sia dai quadranti settentrionali sia da quelli meridionali.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che il tempo comincerà a migliorare anche al Centro a partire da giovedì quando l’alta pressione si espanderà su queste regioni. Piogge e temporali proseguiranno invece a bagnare il Sud. Soltanto nel weekend il sole tornerà prevalente su tutte le regioni. Le temperature subiranno una diminuzione dove la pioggia sarà la protagonista, un deciso aumento dove il sole avrà la meglio.