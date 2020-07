A pagare il prezzo più alto della pandemia è l'Arma, 8 i carabinieri morti e 481 i positivi

di Silvia Mancinelli

Sono 605 i carabinieri contagiati dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza. Ad oggi 481 sono positivi, 47 ricoverati in strutture ospedaliere, 434 in isolamento domiciliare. E' l'Arma, con otto morti, a pagare il prezzo più alto della pandemia rispetto alle altre forze dell'ordine e di soccorso pubblico. Questo per la capillarità sul territorio, con oltre cinquemila Stazioni Carabinieri sparse su tutto il territorio nazionale, fino alle realtà più piccole. Regione per regione il trend resta immutato, con la Lombardia sempre al primo posto per numeri di contagi con 119 militari positivi, Piemonte e Valle d'Aosta con 50 casi, Emilia Romagna con 46, Veneto con 43 e il Lazio con 37 carabinieri contagiati.