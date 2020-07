Raggi: "Casse comunali piangono, servono risorse e poteri speciali"

(Fotogramma)

''Le casse comunali piangono perché non abbiamo più entrate ma continuiamo ad erogare servizi. Abbiamo bisogno di risorse ma soprattutto poteri speciali per avere procedure più snelle e veloci per mettere in terra i fondi del Governo. Se non possiamo fare gare veloci i nostri imprenditori quando ripartono?''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Buongiorno Regione su RaiTre, aggiungendo che "in questo momento una proroga del lockdown non è una ipotesi sul tavolo. Non vorrei lanciare messaggi ancora più foschi nel periodo che stiamo vivendo. I dati di stamane, poi, ci stanno confortando sull'andamento del contagio''.

Raggi ha spiegato che è "al lavoro al lavoro con la cabina regia con il premier Conte per stabilire ritmi e progressione della riapertura. Due sono le parole fondamentali: gradualità e prudenza. Dobbiamo consolidare i dati epidemiologici e riaprire gradualmente per evitare una ricaduta. L'importante è fare passo dopo passo, senza affrettare i tempi. Una ricaduta sarebbe dura'', ha detto la sindaca che, parlando del prossimo 25 aprile ha aggiunto: 'E' un Natale di Roma particolare , sarà un Natale diverso, difficile ma anche di incoraggiamento. Roma ha superato tante sfide e criticità, ce la farà anche questa volta. Ai romani regalerei un senso di fiducia perché è quello che aiuterà a superare anche questo momento difficile''.

Raggi è infine tornata sull'ipotesi di riaprire i centri estivi: ''Bisogna valutare la riapertura degli asili nidi, delle materne a luglio come centri estivi - ha affermato - I nostri bambini stanno soffrendo un periodo particolare. Da una parte la mancanza di contatto con i loro coetanei è una delle cose più alienanti che stanno vivendo, dall'altro ricordiamoci che nel momento in cui i genitori torneranno al lavoro e la riapertura sarà effettiva, i bimbi con chi rimangono? E' uno dei problemi su cui dobbiamo interrogarci''.