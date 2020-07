Coronavirus, nessuna regione con zero contagi ma in Molise solo 2

(Foto Fotogramma)

Nessuna regione con zero contagi ma comunque numeri vicini allo zero si registrano in Molise (2) e Valle D'Aosta. In testa alla classifica dei contagi rimangono Lombardia +1.161, seguita dal Piemonte +784, Emilia Romagna con +342 e Veneto con 334. Il Lazio registra oggi 80 nuovi casi. Lo fa sapere la Protezione civile nel quotidiano bollettino sulla situazione dei contagi da coronavirus.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 437 decessi

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d’Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molise