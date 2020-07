Coronavirus, oltre 25mila morti in Italia

(Fotogramma)

Oltre 25mila morti in Italia per coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 437 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Il totale dall'inizio dell'emergenza è 25085. Spicca il dato record di guariti: altri 2943, per una cifra complessiva di 54543.

I dati dell'emergenza in Italia

I casi attualmente positivi sono 107699, con un lieve calo (-10) rispetto a ieri. Diminuiscono anche i ricoverati, che sono 23805 (-329) e i pazienti in terapia intensiva: sono 2384 (-87). In isolamento domiciliare sono segnalate 81510 persone (+406).