Coronavirus, "riaprire parchi? Sì ma mantenendo distanze"

(Afp)

"I parchi pubblici si potranno pure riaprire, ma occorrerà mantenere le regole di distanziamento sociale". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gianni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), tornando a parlare della fase 2 di ripartenza in Italia dopo il lockdown e dell'ipotesi in esame in queste ore di riaprire i giardini finora chiusi al pubblico.

"E' chiaro che prima o poi bisogna riaprire il Paese - ammette - ma bisogna farlo con molta cautela, mantenendo il distanziamento sociale e aumentando la capacità di controllo sul territorio per identificare possibili nuovi focolai".