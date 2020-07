Meteo, pioggia su mezza Italia

Nelle prossime ore una bassa pressione posizionata sul Mar Tirreno centrale provocherà un ulteriore e diffuso peggioramento del tempo. Se al Nord la pressione in aumento garantirà una giornata soleggiata anche se ventosa, non sarà così al Centro-Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che oggi, mercoledì, le precipitazioni in atto al Sud, in Sardegna e su alcune zone del Centro tenderanno a intensificarsi risultando diffuse e localmente intense su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. In Sicilia il tempo tenderà a peggiorare con piogge dal pomeriggio. Come detto al Nord splenderà il sole. Soffieranno ancora venti moderati di Bora e Grecale al Nord, di Scirocco sul basso Adriatico e sullo Ionio. Clima decisamente fresco ove piovoso. Giovedì la pressione comincerà ad aumentare anche al Centro dove l’instabilità interesserà soltanto Abruzzo, Molise, Sardegna interna e basso Lazio. Continuerà a piovere al Sud con temporali. Da venerdì il tempo migliorerà anche al Sud con qualche temporale atteso solo su Calabria e Sicilia, splenderà il sole altrove.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che il weekend vedrà un ulteriore miglioramento al Sud. Sabato 25 aprile il sole sarà prevalente su tutte le regioni con temperature molto miti al Nord (punte di 25°C su molte città). Il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni. Domenica, bel tempo prevalente ma nel pomeriggio si svilupperanno temporali pomeridiani sulle Alpi, sui rilievi abruzzesi, sardi e siciliani. Clima mite su tutte le regioni.