Preferisce il carcere ai domiciliari con la moglie: arrestato

Fotogramma

Evade dai domiciliari perché preferisce il carcere alla convivenza con la moglie. Un 48enne di Castellammare di Stabia (Napoli) è stato arrestato dai militari della locale stazione per evasione dai domiciliari, ai quali si trovava per spaccio di droga. L'uomo si è presentato in stazione spiegando ai Carabinieri presenti di preferire il carcere alla convivenza con la moglie: i militari non hanno potuto fare a meno di arrestarlo per evasione, trovandosi così ad esaudire il suo desiderio. Il 48enne è stato quindi portato in carcere.