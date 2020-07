Coronavirus, pneumologo Santus: "Epidemia tornerà ma in forma più lieve"

(Fotogramma)

Potrebbe verificarsi in estate, con gli spostamenti per le vacanze, o in autunno, ma di una cosa è certo lo pneumologo Pierachille Santus: "L'epidemia da coronavirus tornerà, anche se probabilmente la seconda ondata sarà minore della prima, non solo per i numeri, ma anche con malati meno gravi e polmoniti più leggere".

In un'intervista alla Stampa, il medico dell'ospedale Sacco di Milano afferma che questi dati sono già attuali: ora infatti, "grazie al distanziamento sociale, il virus ha perso aggressività e le polmoniti sono monolaterali, ma questo non deve farci abbassare la guardia: senza dimenticare gli altri malati, i più minacciati saranno sempre gli anziani".