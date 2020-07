Sala: "Sui contagi a Milano chiesta a Fontana maggiore chiarezza"

(Fotogramma)

Sul numero dei contagi a Milano "c'è grande incertezza. A volte mi imbarazzo a doverne parlare ma vedo che dall'inizio della pandemia il dato progressivo dei contagi a Milano è pari a 7.116. Gli scienziati dicono invece che i numeri sono altri. Oggi il professor La Vecchia della Statale dice che a Milano i contagiati vanno tra 150mila e i 300mila, sto chiedendo al presidente Fontana di avere maggiore chiarezza sul numero dei contagi per trasmettere a voi la verità, più che rassicurare, e ragionare insieme" su questo aspetto. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel consueto videomessaggio postato su Facebook per fare il punto sul coronavirus con i suoi concittadini.

Il sindaco ha poi parlato della situazione clinica nella città. "Ci sono buone notizie - ha sottolineato - oggettivamente gli ospedali oggi sono meno in tensione rispetto a qualche settimana fa, ed è aumentata anche la nostra capacità in termini di terapia intensiva negli ospedali. Un'altra buona notizia è che i nostri santi medici di base, nelle enormi difficoltà in cui lavorano, hanno messo a punto una modalità per aiutare tutti noi, stando a casa". Anche le morti, ha aggiunto Sala, "stanno diminuendo".