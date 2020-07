Coronavirus, 150 medici morti in Italia

(Afp)

Sono saliti a 150 i medici morti per coronavirus in Italia. E' il bilancio aggiornato della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. L'ultimo nome inserito nell''elenco caduti' dalla Fnomceo è quello di Guido Retta, primario emerito, ortopedico, consulente di tribunale, in pensione, dopo che ieri sera la Federazione aveva segnalato il decesso di Gianbattista Perego.