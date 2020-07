Coronavirus, Milano 2030 chiederà commissariamento sanità Lombardia

(Fotogramma)

La petizione per il commissariamento della sanità lombarda promossa da Milano 2030 ha superato le 75 mila firme. I promotori hanno deciso di annunciare per lunedì prossimo, in una conferenza stampa online, l’avvio dell'iter per la richiesta formale al ministro della Salute. L’intento, spiegano i promotori, è far partire la richiesta prima del 4 maggio con la stesura di un dossier realizzato con la collaborazione di medici e costituzionalisti che saranno in collegamento durante la conferenza stampa.

"Chi ha commesso tanti errori nella fase 1 - sottolineano in una nota - non può gestire la fase 2: la nostra voce si unisce a quella di tante e tanti cittadini, comitati e associazioni di operatori sanitari che in queste settimane si stanno battendo per avere risposte e giustizia. È necessario un cambiamento strutturale della sanità lombarda, privatizzata, irresponsabile, colpevole di aver lasciato morire gli anziani nelle Rsa, abbandonato i medici di base e le persone contagiate senza tamponi e senza mascherine".