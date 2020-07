Coronavirus, Polizia mette in guardia: "Falso il documento online su divieto balneare"

La Polizia di Stato non riconosce come proprio un documento diffuso online e riguardante il divieto di svolgere attività balneari a scopo ricreativo. "Nelle ultime ore - si legge in un comunicato - sta girando su internet un documento con intestazione 'Questura di Roma-divisione polizia amministrativa e sociale", riportante il logo della Repubblica Italiana, con il quale, unitamente a Guardia di finanza, Carabinieri, Esercito Italiano, Capitaneria di Porto e Guardia costiera, si farebbe divieto, a causa di possibilita' di contagi Covid 19, di svolgere diverse attivita' balneari a scopo ricreativo fino all'11 giugno 2020. Quanto riportato su tale documento e' da ritenersi falso ed ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione".