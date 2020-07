I vip del sud contro Feltri: "Non siamo inferiori"/Video

(Fotogramma)

Un videomanifesto di orgoglio del Sud, dove tantissimi volti noti del sud dell'Italia "ci mettono la faccia" per rivendicare la loro appartenenza al meridione e affermare con forza di "non essere inferiori". E la risposta dei tanti personaggi noti alle dichiarazioni di Vittorio Feltri ideata da Nunzia De Gerolamo che, in una sola ora sui social, sta già diventando virale.

"Ora basta, siamo stanchi di ripeterlo. Chi è nato al sud è felice ed orgoglioso di esserci nato e cresciuto. Io sono felice, orgogliosa e non mi sento inferiore a nessuno", dice all'inizio del video la De Girolamo, dando poi 'la parola' ai vip che si avvicendano nel video. "Sono del sud, e non mi sento inferiore", dice Gigi D'Alessio". "Camilleri, Tommaso Campanella, De Filippo, Benedetto Croce, De Crescenzo, Franco Rosi sono tutti meridionali -dice Marisa Laurito- ma anche al nord ci sono quelli bravi. Siamo tutti italiani, tranne 'gli infeltriti'".

"Profondamente orgogliosa di amare così tanto il sud che per me è come una pietra preziosa", aggiunge Rita Dalla Chiesa. "Caro Vittorio, tu hai un problema - dice l'attore Francesco Paolantoni- ma noi che siamo del sud e abbiamo un cuore grande, ti stiamo vicino".

All'appello-video della De Girolamo hanno aderito: Biagio Izzo, Rita Dalla Chiesa, Maurizio De Giovanni, Gigi D'Alessio, Beppe Convertini, Marisa Laurito, Mariano Bruno, Claudio Amendola, Raimondo Todaro, Angelo Russo, Gigi Finizio, Maurizio Casagrande, Sal Da Vinci, Manuela Arcuri, Sergio Friscia, Francesco Paolantoni.