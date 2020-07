25 aprile, a Genova svastiche sulle targhe in memoria dei martiri del Turchino

Due svastiche dipinte a vernice nera sulle lapidi in memoria dei martiri del Turchino, nella galleria lungo la strada provinciale che collega il comune di Mele con Masone, nell'entroterra di Genova. Sono state scoperte questa mattina da una pattuglia di carabinieri che si trovava nella zona per alcuni controlli del territorio, proprio il 25 aprile, nel giorno dell'anniversario della Liberazione. Sul caso indagano i militari per chiarire chi possa aver compiuto il gesto.

Nelle prossime ore verranno controllate anche le telecamere della zona. Le due croci uncinate sono state segnalate e cancellate già in mattinata, con l'intervento di un operaio comunale. Ma il gesto ha profondamente amareggiato tutta la vallata. Qui, sui monti alle spalle del ponente di Genova, le targhe alla memoria ricordano le vittime dell'eccidio del Turchino compiuto dalle SS all'alba del 19 maggio 1944 quando vennero uccisi 59 civili italiani.