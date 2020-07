Blitz di Forza Nuova a Venezia con manichini appesi: "E' una dittatura sanitaria"

Blitz di Forza Nuova a Venezia in occasione della festa di San Marco. A due passi dalla Basilica i militanti del movimento guidato da Roberto Fiore hanno appeso in laguna dei manichini, rigorosamente con guanti e mascherine, per protestare contro la 'dittatura sanitaria'. "E’ in corso una dittatura che opprime, umilia e impoverisce gli italiani - spiegano i vertici del movimento - Prima il tradimento economico dell'Ue, poi quello sanitario dell’Oms. Dobbiamo dire basta: riprenderci le nostre libertà costituzionali ad oggi calpestate e il nostro lavoro".

"Va sventato il disastro nel settore economico. Pensiamo solo al turismo italiano - aggiunge Roberto Fiore, il leader di Forza Nuova - pensiamo nella fattispecie proprio al Veneto e alla stessa Venezia: le strutture, le scuole e i locali vanno riaperti tutti. Gli imprenditori e le Partite Iva già nei prossimi giorni devono poter lavorare. Occorre dare forza al Veneto profondamente cattolico e virtuoso affinché sia la Vandea d’Italia".