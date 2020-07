Coronavirus, in Italia oltre 26000 vittime

Fotogramma

Sono oltre 26000 le vittime in Italia per coronavirus. I decessi, secondo i dati della Protezione Civile, sono infatti 26384 da inizio emergenza. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 415 decessi. I casi attualmente positivi sono 105847, vale a dire 680 in meno di ieri. I guariti in totale sono 63120, con un incremento di 2622 unità nelle ultime 24 ore. Scende il numero dei pazienti ricoverati: ora sono 21533, con un calo di 533 unità da ieri. Diminuiscono anche quelli in terapia intensiva, che oggi sono 2102 (-71).

Il bilancio dell'emergenza in Italia