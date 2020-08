Financial Times: "Bilancio vittime virus forse superiore del 60%"

Afp

Il bilancio delle vittime da coronavirus potrebbe essere superiore di quasi il 60% rispetto ai numeri ufficiali. Emerge da un'analisi del Financial Times su 14 paesi. Il giornale prende in esame i numeri legati alla mortalità che in questi paesi, (Italia compresa) ammontano a 122mila, di gran lunga superiori rispetto alle 77mila vittime da Coronavirus registrate. Se si prendesse come base questo rapporto per tutto il mondo il numero delle persone decedute salirebbe da 201mila a 318mila.