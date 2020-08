In topless al parco, sanzionata insulta carabinieri: "Fascisti"

Fotogramma

Prendeva il sole in topless sdraiata sull’erba, nel parco storico di Monte Sole (Bologna). Una 34enne italiana è stata sanzionata dai carabinieri della stazione di Marzabotto per aver violato la normativa legata all’emergenza epidemiologica. E’ successo venerdì pomeriggio, quando i militari stavano pattugliando il territorio. Alla vista dell'auto che si stava avvicinando, la donna si è rivestita rapidamente. Quando i Carabinieri le hanno fatto notare che l’abbronzatura non rientrava tra le situazioni di necessità per giustificare uno spostamento all’interno dello stesso comune - riferiscono i militari -, è andata su tutte le furie, attaccandoli verbalmente con frasi del tipo: "Fascisti e cornuti".

Oltre a una sanzione amministrativa di quasi 300 euro, la donna, incensurata, è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. A partire dal 4 maggio, secondo il nuovo Dpcm, si dovrebbe poter stare da soli nei parchi, a meno che la Regione Emilia-Romagna non interpreti il decreto in modo più restrittivo.