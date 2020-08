Coronavirus, in Lombardia 126 decessi in un giorno

(Foto Afp)

Sono 13.575 le persone decedute in Lombardia e risultate positive al coronavirus, 126 in più rispetto a ieri. E' quanto emerge da dati diffusi da Regione Lombardia.

Sono 74.348 le persone risultate positive , in aumento di 869 unità rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono complessivamente 351.423, mentre ieri ne sono stati eseguiti 8.573.

Sono 7.280 le persone ricoverate per Covid-19 negli ospedali lombardi, in calo di 245 unità rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 655, in calo di 25. Complessivamente i dimessi sono 49.483, rispetto a ieri 1.012 in più, di cui 21.674 con un passaggio in ospedale, 439 in più da ieri.

A Milano sono 8.016 le persone positive al coronavirus, in aumento di 149 unità rispetto a ieri, mentre nella provincia di Milano sono 18.837 (+278). Nella provincia di Brescia i positivi sono 12.691 (+92), a Bergamo 11.196 (+46), a Cremona 5.993 (+22), a Monza e Brianza 4.637 (+121), a Pavia 4.228 (+99), a Como 3.154 (+78), a Mantova 3.131 (+8), a Varese 2.568 (+72), a Lodi 2.947 (+11), a Lecco 2.248 (+18) e a Sondrio 1.141 (+9).