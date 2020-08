Coronavirus, 5mila e 600 sanzionati

(Fotogramma)

Ieri oltre 370mila controlli e 5.600 sanzionati nell'ambito dei servizi di monitoraggio delle misure di contenimento del coronavirus da parte delle forze dell'ordine. In particolare, secondo i dati del Viminale, sono 274.396 le persone e 101.872 gli esercizi sottoposti a controllo e 5.604 i cittadini e 149 i titolari di attività sanzionati. Sono 35 invece le persone denunciate per false dichiarazioni e 7 i positivi ai quali è stata contestata la violazione della quarantena. Infine per 17 attività è stato disposto lo stop provvisorio e per 6 la chiusura.