Ilaria Capua: "Bambini potrebbero essere colpiti, bisogna prepararsi"

"Non possiamo però escludere che domani i bambini potrebbero diventare vittime di questa malattia, anzi credo che bisognerà prepararci". E' un passaggio dell'intervento di Ilaria Capua a DiMartedì. "I bambini per nostra fortuna sono risparmiati. Non è detto che un virus sconosciuto risparmi determinate categorie. Ringrazio il caso o madre natura che ci ha mandato un virus che non uccide i bambini, perché poteva essere così. Questo virus passa nei bambini senza farsi vedere, a meno che non ci siano altri problemi", dice la virologa.

"Bambini che hanno altre comorbidità possono sviluppare una forma più sintomatica, ma per fortuna ad oggi questo virus accarezza i bambini. Non possiamo però escludere che domani potrebbero diventare vittime di questa malattia, anzi credo che bisognerà prepararci", aggiunge.