"Produrre mascherine per bimbi", appello alle industrie tessili

(Afp)

Per la Fase 2, quella di convivenza con il virus, "urgono mascherine per bimbi". A richiamare l'attenzione sui più piccoli è l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, che lancia un "appello a tutte le industrie tessili: producete e donateci mascherine per bambini".

"Purtroppo abbiamo constatato, per fortuna in una piccola percentuale di casi, che i bimbi non sono immuni al coronavirus. Attualmente, però, in commercio le mascherine pediatriche sono davvero poche, la produzione di massa è iniziata per quelle per adulti. Tra poco i nostri piccoli potranno muoversi per la città, ma con quale rischio?", scrive l'associazione, che da sempre si batte contro la violenza sugli operatori sanitari, in un post su Facebook, con l'invito a far girare il messaggio il più possibile.

Nessuno tocchi Ippocrate "raccoglierà le donazioni di mascherine e le distribuirà a chi ne avrà bisogno". Chi volesse donare, può rivolgersi alla mail Nessunotocchiippocrate@gmail.com. L’associazione, "costantemente in giro per Napoli, provvederà a consegnarle a tutti i bambini che ne fossero sprovvisti".