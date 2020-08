Coronavirus, D'Amato: "Nel Lazio oggi 17 morti"

(Afp)

"Oggi registriamo il dato più alto di sempre dei guariti: 88, sono 10 in più rispetto ai nuovi casi positivi. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati 78 i casi di positività con un trend all'1,2%. E un trend in continua discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 7 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. I guariti arrivano a un totale di 1.579; sono stati 17 i decessi, mentre i tamponi totali sono circa 134 mila. Inoltre nelle ultime 48 ore sono stati processati 212 tamponi provenienti dalla Valle d’Aosta al Covid Center del Campus Bio-Medico". Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

MASCHERINE E APP - Per quanto riguarda infine i Dpi (dispositivi di protezione individuale), oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 221.100 mascherine chirurgiche, 43.400 maschere Ffp2, 140 maschere Ffp3, 10.200 camici impermeabili, 3.000 calzari, 43.000 guanti.

La nuova App della Regione 'LazioDrCovid' realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 92mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.600 medici di famiglia e 340 pediatri di libera scelta collegati.

LE ISPEZIONI NELLE RSA - Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate nel Lazio. "Sono ad oggi 580 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio". Nella Asl Roma 1 "è sempre attenzionata la situazione dell'Ateneo Salesiano dove è in corso l'indagine epidemiologica e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti dell'Università Pontificia Salesiana".