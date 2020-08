Coronavirus, in Lombardia 104 morti in 24 ore

Fotogramma

A fronte di un numero alto di tamponi processati in un giorno, 14.472, i nuovi casi di coronavirus in Lombardia sono 786 per un totale di 75.134 contagiati totali. Sono gli ultimi dati di Regione Lombardia. I dimessi nella ultime 24 ore sono 304. Sono 104 i morti nelle ultime 24 ore, mentre calano ancora i ricoveri: i posti occupati in terapia intensiva scendono a 634, 21 in meno rispetto a ieri. I ricoveri meno gravi sono -160.

Più nel dettaglio, in provincia di Milano sono oltre 19mila i contagiati, 284 in più rispetto a ieri, quando erano stati +278 in più. I positivi al virus in città sono 86, ieri erano aumentati di 149 unità. Milano resta la provincia con il maggior numero di nuovi casi in tutta la Lombardia, secondo i dati della Regione. Per quanto riguarda le singole province, a Bergamo risalgono un po' i nuovi contagi (+95) rispetto a ieri (+46). E così a Brescia (+115) dopo i +92 di ieri. A Como sono 53 i nuovi casi, a Cremona 30, a Lecco 17, a Lodi 12, a Monza 37, a Mantova 25, a Pavia 52, a Sondrio 2 e a Varese 51.