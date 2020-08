Coronavirus, sono 153 i medici morti in Italia

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Salgono a 153 i medici morti in Italia per Covid-19. Ermenegildo Santangelo, ex professore ordinario di Anestesiologia e Rianimazione, in pensione, è l'ultimo camice bianco nell''elenco caduti' aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo).