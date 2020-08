Coronavirus, Villani: "Potenziare educazione sanitaria popolazione"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Quello a cui bisogna fare sempre appello, un invito che faccio come medico, è di potenziare l'educazione sanitaria della popolazione e anche l'educazione civica. Cioè tenere conto che molto dipenderà dal comportamento di ognuno". Così Alberto Villani, direttore Infettivologia Ospedale Bambino Gesù, in collegamento con Agorà su Rai3.

E spiega: "Il Comitato Scientifico dà delle indicazioni in base al quadro epidemiologico e agli scenari che si prospettano dopodiché il governo decide in base a valutazioni più complessive, a 360 gradi, cosa fare e cosa non fare".

"Devono essere aperte delle attività perché sono vitali alla sopravvivenza del Paese ma poi ogni singolo cittadino deve farsi carico di quello che viene detto. La ripresa sarà quanto più ampia possibile quanto più rigoroso sarà il rispetto e l'attenzione alle norme che vengono indicate", aggiunge.