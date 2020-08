Coronavirus, Palazzo Chigi risponde a Piazzapulita

(Afp)

"Palazzo Chigi ha risposto alle nostre domande", sottolinea il profilo Facebook di 'Piazzapulita', la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. "Ecco cosa ci comunicano: 1) Quanti posti di terapia intensiva avremo? 'All'inizio della crisi avevamo 5.179 posti in terapia intensiva. Oggi ne abbiamo 8.407 (+62%). I contagiati Covid in terapia intensiva oggi sono 1.694. Stiamo stanziando risorse per un piano che prevede 3600 permanenti aggiuntive e altre 4225 sub intensiva e altre 6000 area medica pneumologia e malattie infettive'".

"2) Quanti ospedali Covid verranno realizzati? 'Dipende da abitanti. Le regioni faranno il piano. Circa 1 ogni milione di abitanti' 3) Quanti tamponi e test sierologici verranno effettuati nei prossimi due mesi? E a chi? "Abbiamo mandato alle Regioni 2.7 milioni di tamponi. Ne hanno usati 2.0 milioni. Ne manderemo nei prossimi due mesi altri 5 milioni. Dalla prossima settimana faremo i primi 150.000 test sierologici ad un campione di cittadini definito da ISTAT e inail. A questi si aggiungeranno quelli che stanno facendo le singole regioni" 4) Quando entrerà in funzione il sistema di tracciamento dei contagiati? 'Fine maggio la sperimentazione'. 5) Quante assunzioni farete per il nuovo piano sanitario anti-Covid? '22 mila assunzioni già fatte'".