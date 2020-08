Papa prega per i defunti: "Tanti anonimi nelle fosse comuni"

(Fotogramma)

Il Papa, a Santa Marta, prega per i tanti morti del Covid-19. "Preghiamo oggi - dice Francesco nell’intenzione di preghiera - per i defunti, per coloro che hanno un morto per la pandemia e, in modo speciale, anche per i defunti diciamo così anonimi. Abbiamo visto le fotografie delle fosse comuni, tanti lì".