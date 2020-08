‘Concertone’ all’alba del pianista solitario sul pratone di S. Giovanni

‘Concertone’ all’alba del pianista solitario. Paolo Zanarella, pianista padovano meglio conosciuto come ‘pianista fuori posto’ o ‘da asporto’, si è esibito alle 6.30 di stamani in un assolo di pianoforte.

Arrivato da Padova nottetempo, dopo l’ok del sindaco di Roma, con un furgoncino sul quale aveva caricato il pianoforte a coda, Paolo Zanarella ha sistemato lo strumento sul pratone di San Giovanni davanti alla Basilica e ha dato il via al suo concerto solitario. Alla fine dell’esibizione, il pianista ha ricaricato il tutto sul furgoncino ed è tornato a Padova.

Zanarella è un artista noto per esibirsi in situazioni particolarissime. Lo scorso anno ‘tenne’ un concerto sospeso sulla Laguna, poi su una gondola, nelle piazze vuote, sulle spiagge. Nei posti più impensabili. "Servono notizie belle. La vita continua. Questa piazza adesso non è vuota perché la musica riempie tutti i vuoti", ha detto il pianista al termine dell’esibizione.