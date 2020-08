Ufo, i casi del passato e i misteri più recenti: esce il nuovo libro di Francesca Bittarello

I casi più controversi del passato e le prospettive della moderna indagine ufologica in 'Ufo gli archivi inediti' di Francesca Bittarello (Luxco Editions). Fu tra gli anni cinquanta e i sessanta che il fenomeno Ufo esplose a livello mediatico: oggetti volanti sconosciuti e misteriosi umanoidi venivano avvistati ovunque nel mondo, i numerosi testimoni - nonostante le derisioni e l’ostilità della stampa - rilasciavano delle dichiarazioni preziose e ricche di dettagli. L’autrice, nota ufologa che da anni studia il fenomeno, ha vagliato a lungo molti casi di assoluto valore, in parte inediti al grande pubblico, andando a estrarre dal proprio archivio personale proprio i casi appartenenti a quel periodo storico.

Così facendo, Bittarello è riuscita a fornire una rilettura in chiave attuale dei casi più comprovati e dei testimoni più credibili, scovando delle informazioni importanti che, grazie alla mentalità tecnologica dei nostri giorni, riusciamo a comprendere con maggiore chiarezza. Dall’Austria alla Germania, dalla Francia alla Norvegia, dagli Stati Uniti al Brasile, gli Ufo e i loro piloti extraterrestri sono stati visti e raccontati, storie affascinanti e rivelatrici che spesso sono finite in dei trafiletti giornalistici di poco conto e dimenticate.

Non mancano poi tanti casi italiani: Torino, Rovigo, Siena, Livorno, Porto Torres e tanti altri luoghi del nostro Paese dove una generazione – quella dei nostri nonni e padri - ha visto qualcosa di alieno con i propri occhi e ce lo ha raccontato. Il volume si sofferma anche su eventi a noi più recenti e talvolta sconvolgenti, come il 'Caso Lubian', riportato qui per la prima volta al pubblico: nelle campagne di Reggio Emilia si sarebbero avvicendati avvistamenti Ufo, presenze misteriose, esseri zoomorfi e persino i Men in Black. L’autrice propone inoltre una nuova e efficace metodologia di casistica dei casi Ufo, dei testimoni, dei debunkers, sul mimetismo degli oggetti volanti non identificati e sul fenomeno dei 'cerchi nel grano', argomento quest’ultimo che studia da anni.