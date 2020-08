Zaia: "Veneto rinnova ordinanze, no contrasto con dpcm"

"Resto fiducioso che si capisca che le nostre ordinanze non sono in contrasto con il dpcm, vogliono portare un principio di buon senso e di rispetto per il cittadino". Così il governatore del Veneto Luca Zaia, nel punto stampa tenuto nella giornata del primo maggio. "Le battaglie legali non servono a nulla. Noi non cerchiamo prove muscolari né vogliamo buttarla in politica - ha aggiunto - e mi sembra che Boccia lo abbia compreso. Certo, noi non ritiriamo le ordinanze, le rinnoveremo, ma nell'ottica di trovare un percorso comune con il Governo, non di contraposizione".

"Abbiamo un piano che speriamo possa diventare operativo a settembre, che viaggia sui 30mila tamponi al giorno", ha aggiunto. "Questo è un aspetto che ho contestato formalmente al Comitato tecnico-scientifico - ha detto ancora Zaia - Si parla tanto dei numeri dei contagiati come parametro, ma se uno non fa tamponi non ha contagiati. Finisce che il virtuoso viene più penalizzato di quello che non li fa".