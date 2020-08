Zingaretti: "Mascherine Ecotech? Se truffa chiederemo giustizia"

Fotogramma

"Voglio rassicurare tutti: se c'è stata truffa chiederemo giustizia e combatteremo per difendere i cittadini della nostra regione. Sarebbe odioso se qualcuno davanti al dramma del Coronavirus se ne fosse approfittato". Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando lo scandalo delle mascherine 'fantasma' Ecotech. "Lotteremo con tutti gli strumenti legali a disposizione, qualora si verificasse questa situazione, per ottenere giustizia nel nome dei cittadini del Lazio" ha aggiunto.

"La Protezione civile ha presentato un esposto in procura e ha predisposto tutti gli atti per il recupero delle somme", ha detto il Vice Presidente Daniele Leodori, sottolineando che "la Regione Lazio in questa storia è parte lesa".