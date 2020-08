Franceschini: "Non è possibile dire quando si potrà andare in spiaggia"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Stiamo lavorando perché si possano fare le vacanze che saranno, però, vacanze oggettivamente diverse. Non è possibile ad oggi dire quando sarà possibile andare su una spiaggia. Aspettiamo le prescrizioni del comitato scientifico sia per la data che per le condizioni nelle quale ci andremo. Bisognerà adattarsi". A sottolinearlo il ministro per i Beni e attività culturali e il Turismo, Dario Franceschini, intervenendo a 'Che tempo che fa' su Rai2.