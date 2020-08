Viminale a Prefetti: "Congiunti? Anche relazioni durature"

(Afp)

La definizione di congiunti comprende "i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate 'da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti'''. E' quanto si legge in una circolare del Viminale inviata ai prefetti sulle nuove misure per la fase 2 in vigore da domani e fino al 17 maggio. L'ultimo Dpcm approvato, si legge ancora nella circolare, innova "la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie".