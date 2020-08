Coronavirus Lombardia, salgono i contagi ma aumentano i guariti

Fotogramma

I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 14.294 in Lombardia, +63 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Sale ancora il numero dei contagi: sono complessivamente 78.105, +577 rispetto a ieri. Aumentano intanto anche i guariti nella Regione: i dimessi sono complessivamente 53.470 , stabili rispetto a ieri le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 532. I ricoverati non in terapia intensiva invece flettono: 6.414, -195 nelle ultime 24 ore secondo i dati. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 418.835, +7.978 rispetto a ieri.

Non si arresta la crescita dei contagi da coronavirus in provincia di Milano, così come nell’area di Brescia e Bergamo già duramente colpite sul fronte delle vittime. In particolare in provincia di Milano il numero dei casi tocca i 20.254 (+186), a Milano città sono 8.539 (+48), in provincia di Brescia sono pari a 13.122 (+94) e in provincia di Bergamo sono 11.538 (+85). Rialzi più contenuti per le altre province lombarde: Como 3.332 (+19), Cremona 6.109 (+3), Lecco 2.360 (+16), Lodi 3.062 (+15), Monza e Brianza 4.850 (+27), Mantova 3.201 (+2), Pavia 4.522 (+32), Sondrio 1.210 (+29), Varese 2.838 (+55) e 1.707 in corso di verifica.