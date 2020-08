Fase 2: Milano riparte tranquilla su bus, metro e treni regionali

(Fotogramma)

Ore 5.30: Milano si sveglia tranquilla e prova a ripartire nel primo giorno della fase 2. Poche code (e ordinate), flussi controllati e nessun assalto o episodio di tensione sui mezzi di trasporto pubblici. La città reagisce e si adegua alla 'nuova normalità' nel giorno 1 della riapertura. Qualche coda è stata registrata stamattina in Stazione Centrale tra i passeggeri che si apprestavano a superare i controlli, ma il flusso dei passeggeri a bordo di mezzi di superficie e metropolitana appare sotto controllo.

Situazione regolare soprattutto nella fascia del primo mattino, sorvegliata speciale per quanto riguarda gli afflussi nelle stazioni. Il sindaco Beppe Sala, in collegamento dalla centrale operativa di Atm, ha rassicurato i cittadini che dalle 7 alle 9 la situazione è stata "ampiamente sotto controllo" e che "i milanesi si sono comportati in maniera molto diligente". Salvo qualche blocco dei tornelli della metro in concomitanza con l'arrivo treni regionali a Gessate, Sesto Fs M1 e Affori Fn M3 e Comasina M3 il bilancio per il momento è positivo.

Dalle 5.30 è ripartito al 100% il trasporto pubblico e "grazie all'impegno di tutti e dei cittadini - ha rimarcato l’assessore alla Mobilità di Milano, Marco Granelli - questa mattina tutto ok in città". Situazione tranquilla e nessun assembramento anche sui mezzi di superficie, con un afflusso ordinato dei passeggeri. Nella metro, Sala ha spiegato che è stata fatta una decina di salti di fermata "perché c’era troppa gente a bordo" e un blocco di una vettura per una persona senza mascherina. Qualche passeggero era inoltre sprovvisto di guanti.

Il primo giorno dei trasporti pubblici nella fase 2 procede tranquillamente anche sugli altri mezzi che collegano Milano con le altre città lombarde. Questa mattina, sui treni Trenord, nessuna segnalazione è pervenuta su assalti ai mezzi o criticità. Nessun particolare disagio, quindi, per il sistema regionale del trasporto ferroviario con una media dei viaggiatori, ha ricordato l'assessore lombardo ai Trasporti, Claudia Terzi, pari al 25% rispetto alla media di un giorno feriale in tempi di normalità.

Per quanto riguarda le grandi direttrici suburbane del servizio ferroviario regionale, che servono il Passante di Milano, da oggi Trenord offre corse ogni 30’ nelle ore di punta, dalle 6 alle 9.30 e dalle 16 alle 19. Inoltre, il servizio regionale sull’intera giornata incrementerà le corse dal 40% al 60%. 120 operatori di security, vendita, assistenza e controlleria sono presenti nelle 35 principali stazioni per fornire informazioni e indirizzare i passeggeri, mentre nelle stazioni dei capoluoghi di provincia, fino al 9 maggio, volontari della Protezione Civile distribuiranno mascherine messe a disposizione da Regione Lombardia.