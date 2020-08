Fase2, Raggi: "Al lavoro per navette aziendali"

(Fotogramma)

''Abbiamo pensato di incentivare lo smart working e lavorare insieme ai ministeri per incentivare un sistema di navette. Abbiamo mandato una lettera alle varie pubbliche amministrazioni, tra cui i ministeri e il Mef è stato il primo ministero a risponderci. Stiamo cercando di creare delle convenzioni affinché i dipendenti, in una prima fase pubblici ma stiamo coinvolgendo anche le aziende private, possano trovare una alternativa al trasporto pubblico e avere un trasporto dedicato al loro ufficio. Si pensava ad un sistema di navette, di shuttle aziendali, che fatta una stima possano fare delle tappe dedicate in alcuni luoghi di raccolta e portare i dipendenti, sempre nel rispetto del distanziamento, nei luoghi di lavoro''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in diretta Facebook insieme al viceministro dell'Economia Laura Castelli.

''Ci sarebbe così un assoluto abbattimento della commistione e promiscuità dei dipendenti di diverse aziende che consentirebbe di limitare le occasioni di contagio. Allo stesso tempo si evita anche che tutte queste persone che prima si spostavano con gli autobus non debbano spostarsi con l'auto privata ma possano farlo con un mezzo dedicato del proprio ufficio''.

''Il Mef - ha sottolineato Raggi - sarà un po' pioniere tra i ministeri per le navette. La lettera è arrivata a tutti, speriamo di tracciare una strada nuova grazie a voi che sarete un esempio pilota''.