Fase 2, Zampa: "Cabina regia con Regioni per monitoraggio settimanale"

(Fotogramma)

"Abbiamo fatto un piano concordato con le Regioni che prevede, tra l'altro, una cabina di regia con Regioni, ministero e Iss perché è stato messo a punto un algoritmo che tiene conto di una serie di elementi per cui le regioni devono essere in grado di monitorare settimanalmente come stanno andando le cose e sulla base del monitoraggio devono prendere decisioni o di allentamento o di restrizioni e chiusure immediate". Così Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ospite di 24 Mattino su Radio 24.

L'app arriverà non entro metà maggio ma entro il mese di maggio. "Non mi sento di dire entro metà maggio ma entro maggio, così mi ha detto il commissario Arcuri", ha detto poi Zampa.