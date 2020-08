Mafia, Roberto Saviano su domiciliari ai boss: "Un carcere democratico la combatte"

"Domiciliari per i boss mafiosi dopo che il Dap non ha risposto ai magistrati. Un carcere democratico combatte la mafia. Dove non arriva lo Stato arrivano le concessioni dei boss: i magistrati hanno agito secondo diritto". A scriverlo su Twitter è Roberto Saviano, intervenendo nell'infuocato dibattito sulle scarcerazioni dei superboss mafiosi.