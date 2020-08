Ratzinger innamorato, la rivelazione in una nuova biografia

Il giovane Joseph Ratzinger è stato innamorato un tempo. "Hai mai amato una ragazza? - "Può essere"; "È un sì?" - "Si potrebbe interpretare in quel modo", la risposta di Benedetto XVI. La romantica ammissione sui tempi giovanili è contenuta in una nuova biografia di Peter Seewald, di cui sono uscite anticipazioni nei giorni scorsi, nella quale il Pontefice emerito ha parlato anche di matrimonio gay e di aborto paragonandoli "al potere spirituale dell’Anticristo".

Il papa emerito, come scrive oggi la Dpa, rivela la sua stridente opposizione alle tendenze moderne sulla sessualità, l'aborto e la ricerca genetica umana. "Cento anni fa tutti avrebbero visto assurdo parlare del matrimonio omosessuale. Oggi, chiunque si opponga è scomunicato socialmente", afferma Ratzinger. "Lo stesso vale per l'aborto e per fare gli esseri umani in laboratorio", dice Ratzinger esprimendo "paura per il potere spirituale dell'Anticristo".