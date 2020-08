A scuola con la mascherina? "Spesa di 5,6 milioni al giorno"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"In rapporto agli alunni e ai docenti, a settembre, rientrando tutti gli alunni a scuola, per garantire la sicurezza tra guanti, mascherine e dispositivi di sicurezza si spenderebbe ogni giorno 5 milioni e 600mila euro". Lo ha detto la segretaria generale Cisl Scuola Maddalena Gissi che ha parlato di "difficolta'" di rapporto con il ministero in videoconferenza insieme agli altri sindacati della scuola. "Le uscite della ministra ci preoccupano molto. Quanto prefigurato ci fa pensare al Grande fratello con le telecamere nelle aule", ha aggiunto Gissi.