Coronavirus, in Lombardia 500 positivi e 95 morti in più

Fotogramma

500 in più di ieri i positivi al Covid 19 in Lombardia, a fronte di 6.455 tamponi processati, per un totale di 78.605 casi di coronavirus registrati nella Regione. Ieri erano stati +577, l'altro ieri +526. Salgono i decessi: sono 95 in più nelle ultime 24 ore, rispetto ai 63 di ieri e ai 42 dell'altro ieri. Prosegue invece il trend di discesa dei posti occupati nelle terapie intensive della Regione: sono in tutto 509 (-23 rispetto a ieri), quando erano stabili a 532. Calano anche i ricoverati meno gravi, non in terapia intensiva: sono 213 in meno, per 6.201 posti occupati, dai 6.414 (-195) di ieri.

Migliora inoltre il trend dei nuovi contagi in provincia di Milano, una delle province italiane maggiormente colpite. Nelle ultime 24 ore si registrano 144 nuovi casi e il totale sale a 20.398 contagiati. Ieri erano stati 186 in più, l'altroieri +118. A Milano sono stati individuati 50 nuovi positivi al virus. Ieri erano stati 48, l'altro ieri 41.