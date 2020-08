Coronavirus, Mandelli (Farmacisti): "Trovamascherine.org iniziativa utile"

Andrea Mandelli (Fotogramma)

"E' una iniziativa che nasce da quattro giovani italiani che vogliono dare una mano al Paese in un momento così delicato e lo fanno nel modo migliore, mettendo a disposizione le loro intelligenze per dare uno strumento che connette facilmente la domanda con l'offerta senza far perdere tempo alle persone e cercando di evitare momenti di contatto e di maggiore esposizione dei cittadini che possono trovare i dispositivi di protezione in maniera più snella e senza perder tempo". Così Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordine dei Farmacisti Italiani, commenta la web app 'trovamascherine.org' messa a punto da Giovanni Fassio, Andrea Casasco, Enrico Goitre e Luca Cioria.

"La piattaforma - aggiunge Mandelli - va a favore di un consumatore che ha bisogno di informazione, di un professionista che può risolvere dei problemi nel momento in cui si sa dove trovare i dispositivi senza girare all'impazzata. E' gratuita, non ha fini di lucro, non traccia le persone".