Fase 2, Viminale: 258mila controllati e quasi 3700 sanzionati

Nella prima giornata della fase 2 sono state controllate dalle forze di polizia 258.170 persone e 100.816 attività ed esercizi commerciali. Le persone sanzionate, fa sapere il Viminale, sono state 3.691, 98 quelle denunciate per false dichiarazioni o attestazioni, 11 i denunciati per violazione del divieto di allontanamento per motivi di quarantena.

Sul totale degli esercizi commerciali controllati, sono state 96 le sanzioni ai titolari e 23 i provvedimenti di chiusura. Nella fase 1, dall'11 marzo 2020, sono state eseguite oltre 17 milioni di verifiche: 12.360.197 su persone e 4.798.015 su attività/esercizi commerciali.