Capua: "Aria condizionata può veicolare virus"

Ilaria Capua (foto Adnkronos)

“Invito a fare una riflessione. Ogni anno succede che i centri commerciali diventino un rifugio per gli anziani che non hanno l’aria condizionata a casa. Sarebbe opportuno che si riflettesse su cosa può succedere quest’estate se dovesse arrivare un momento di grande caldo, perché sappiamo che l’aria condizionata può veicolare il virus”. Sono le parole di Ilaria Capua, ospite di DiMartedì. “Sono convinta che sia un virus naturale. Se è stato un virus fatto in laboratorio, di sicuro si scoprirà. Se questa è la verità, salta tutto. Saltano gli accordi internazionali. Se è un virus sviluppato con quell’intenzione, non so che mondo avremo. Io lo escludo comunque”, dice la virologa.