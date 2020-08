Sala: "Su multe a ristoratori Salvini campione di fake news"

Foto Fotogramma

"Riecco il campione delle fake news. Non ci mancava. Matteo Salvini, campione delle fake news in campagna elettorale permanente, accusa il Comune di Milano di aver multato i ristoratori che stavano protestando in piazza. Salvini mente sapendo di mentire. Il Comune e la polizia locale non c’entrano nulla". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Facebook. "Al netto di questi strumentalizzazioni, che danno la misura di come la Lega intenda la politica, io sono ben conscio del problema di questi commercianti e senza slogan o proclami ho chiamato il prefetto e chiesto di ricevere il prima possibile una loro delegazione", ha aggiunto Sala.